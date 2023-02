Schiphol nog onzeker over passagiersaantallen in zomer

Schiphol kan nog niet zeggen of na de meivakantie nog beperkingen voor het aantal vertrekkende reizigers nodig zijn. Volgens interim-topman Ruud Sondag moet de komende maanden blijken of het vele nieuwe personeel voldoende is ingewerkt en de drukte aankan. “We willen eerst leren lopen en dan pas rennen”, aldus de opvolger van de vorig jaar opgestapte Dick Benschop.

Sondag benadrukt nog maar eens dat de capaciteit hoe dan ook veel hoger zal liggen dan vorig jaar, toen er forse beperkingen nodig waren om met het weinige personeel de drukte aan te kunnen. Er zijn veel nieuwe beveiligers en ook zijn zij productiever aan het werk. Maar onder meer tijdens de drukke meivakantie moet blijken of dit genoeg is om de zomer aan te kunnen.

Het tekort aan bagageafhandelaars is nu het grootste probleem. Hierdoor dreigen er tot en met de meivakantie op een aantal dagen alsnog kleine beperkingen nodig te zijn. Daarover volgt maandag of dinsdag meer duidelijkheid. Maar hoe dan ook ligt de capaciteit in de eerste drukke vakantieperiode van het jaar hoger dan afgelopen jaar, toen er grote problemen ontstonden door personeelstekorten.

Schiphol rekent op een gemiddelde van dagelijks 66.000 vertrekkende passagiers tijdens de meivakantie, wat op piekdagen kan oplopen tot ongeveer 75.000. Schiphol denkt erover om die aantallen op de ergste piekdagen met een paar duizend omlaag te brengen.