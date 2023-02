Topman AF-KLM: verlaging aantal vluchten op Schiphol niet nodig

De doelen die de Nederlandse overheid wil bereiken met het terugbrengen van het jaarlijkse aantal vluchten op Schiphol, kunnen ook op een andere manier bereikt worden. Dat heeft topman Ben Smith van Air France-KLM gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers. “Wij denken dat de terugdringing van CO2-uitstoot en geluidsoverlast ook door de inzet van nieuwere vliegtuigen kunnen worden behaald. Wij zijn onze vloot al snel aan het vernieuwen.”

De Canadees denkt dat Nederland veel te verliezen heeft. “Schiphol is nu een voorbeeld van een succesvolle hub. Veel landen zijn jaloers op Nederland”, aldus Smith. “Amsterdam wordt daardoor ook veel minder interessant voor bedrijven en toeristen. Ik snap niet dat er hierover niet meer debat wordt gevoerd.” De reductie zal “een groot verschil maken voor de Nederlandse economie en het vestigingsbeleid”, denkt Smith.

Nederland zou, in plaats van het terugbrengen van het aantal vluchten van 500.000 naar 440.000, beter luchtvaartmaatschappijen kunnen steunen bij vlootvernieuwing en het beschikbaar maken van duurzame vliegtuigbrandstoffen. “Als we minder winst kunnen maken, kunnen we ook minder snel onze vloot vernieuwen. Zaken die ons daarbij hinderen, steunen we dan ook niet”, aldus de Canadees.

De plannen zijn nog niet helemaal afgerond, voegt KLM-topvrouw Marjan Rintel toe. “We proberen te kijken naar andere mogelijkheden om herrie en CO2-uitstoot terug te brengen.” Volgens Rintel is duurzaamheid “heel belangrijk voor ons”. Gaat het aantal vluchten toch naar 440.000 dan zal KLM zo’n dertig van de 170 bestemmingen moeten afstoten.

Een dergelijke krimp betekent volgens Rintel en financieel directeur Erik Swelheim van KLM dat er een neerwaartse spiraal ontstaat. “We hebben die passagiers vanuit andere Europese landen ook nodig om onze vluchten naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten te vullen. Dan krijg je op een zeker moment daar ook minder bestemmingen die rendabel worden”, aldus Rintel. Daarnaast is er het risico op vergelding, stelt de topvrouw. “Als wij een Chinese of Amerikaans luchtvaartmaatschappij minder slots geven, kan het zijn dat die landen ook slots van ons af gaan pakken.”

Milieuorganisatie Milieudefensie stelt daarentegen dat het luchtvaartconcern “op ramkoers blijft liggen met het klimaat”. Afgelopen jaar vloog KLM veel minder dan het maximum aantal toegestane vluchten en “toont aan met minder vluchten wel degelijk winst te kunnen maken”. Milieudefensie roept Air France-KLM op om met een beter plan klimaatplan te komen.