Topman Heijmans wil startsubsidie om woningbouw aan te jagen

Een startsubsidie voor bouwbedrijven kan helpen om de woningbouw meer op gang te krijgen, zeker nu grote beleggers op hun hoede zijn door de kabinetsplannen voor regulering van de huurmarkt. Daarvoor pleit topman Ton Hillen van bouwconcern Heijmans. Hij trekt daarbij een vergelijking met 2009 toen woonminister Eberhard van der Laan de bouw met stimulering uit de financiƫle crisis wilde trekken.

In de bouw is het gebruikelijk om pas te beginnen met de uitvoering van een project als 70 procent van de huizen is verkocht. Voor het in de grond gaan van de eerste heipalen moet een bouwer immers allemaal kosten maken en dat is niet zonder risico. “Je gaat niet met 20 of 15 procent voorverkoop starten met de bouw”, legt Hillen uit. Maar wanneer de overheid met een subsidie voor overbrugging kan zorgen, dan zou het plaatje er volgens Hillen anders uitzien. “In 2009 heeft zoiets ook gewerkt.”

Uit de jaarcijfers van Heijmans kwam vrijdag naar voren dat het concern afgelopen jaar fors minder woningen heeft opgeleverd. Dat komt voor een groot deel door oplopende hypotheekrentes, waardoor kopers minder kunnen lenen. Maar de bouwer merkte ook dat investeerders zich terugtrokken nadat het kabinet met voorstellen was gekomen om de huurmarkt extra aan banden te leggen. Kenners hebben er al voor gewaarschuwd dat het verdienmodel van grote woningverhuurders dan onrendabel dreigt te worden.

Hillen verwacht ook in 2023 een lagere woningverkoop. Maar het perspectief voor de middellange termijn is nog steeds goed, geeft hij aan. Een grote woningbouwcrisis als meer dan tien jaar geleden verwacht Hillen zeker niet. Met het stikstofdossier, de oplopende rentes, hoge inflatie en extra regulering krijgt de sector wel veel op zich af. Maar daartegenover staat dat de vraag naar nieuwe woningen ook heel groot is.

“We hebben gewoon woningnood”, onderstreept Hillen. Daarbij wijst hij ook naar de opgave vanuit de overheid om tot 2030 bijna een miljoen woningen te bouwen. Om dat te halen is er nog veel werk aan de winkel. Hillen herhaalt ook een eerder pleidooi om meer buitenstedelijk bouwen toe te laten. Verder wil hij dat vergunningsprocedures voor bouwprojecten niet meer zo lang hoeven te duren.

Dat er nu “wat tegenwind” is voor de woningmarkt en de huizenprijzen dalen noemt hij verder “gezond”. Voor nieuwbouwwoningen is de prijsdaling overigens minder sterk dan voor bestaande huizen. Bang dat nieuwbouwwoningen daarmee minder interessant worden voor huizenkopers is Hillen niet. Nieuwe huizen zijn namelijk ook energiezuiniger, wat met de hoge energieprijzen veel kan schelen. “Dan is de aanschaf misschien duurder, maar de woonlasten zijn fundamenteel goedkoper.”