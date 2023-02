Veiling radiofrequenties levert kabinet zeker 73 miljoen euro op

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) verwacht minimaal 73,7 miljoen euro op te halen door dit jaar negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations te veilen. In augustus maakt het kabinet bekend welke bedrijven een radiofrequentie hebben bemachtigd. Daar zit zeker één zender voor Nederlands product bij en één nieuwszender. Door de veiling kunnen radiozenders die nu op de radio te horen zijn mogelijk van de ether verdwijnen.

Radiobedrijven kunnen dit voorjaar bekendmaken dat ze mee willen doen aan de veiling die half juli plaatsvindt. Elke gegadigde kan maximaal drie frequenties opkopen. Het gaat om de rechten om twaalf jaar lang op een FM-frequentie uit te zenden en op de digitale radio DAB+.

Op dit moment zijn 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Slam! en Sublime de negen landelijke commerciële zenders. Of die in de lucht blijven, zal afhangen van de veiling.

Hoe dan ook leidt de veiling tot een stoelendans. Zo heeft Talpa Network vier van de huidige commerciële zenders (Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio), terwijl het mediabedrijf maar drie frequenties mag kopen volgens de regels. Van één zender moet dus afscheid worden genomen, bijvoorbeeld door hem te verkopen of zelfs te stoppen met uitzenden.

Bij de vorige veiling in 2003 had het kabinet aan vijf radiofrequenties specifieke eisen gesteld aan het muziekgenre of thema. Dat wil Adriaansens deze keer niet doen. Daarvoor heeft ze overlegd met staatssecretaris Gunay Uslu (Media). Er worden alleen zulke eisen gesteld aan die ene zender met Nederlands product en de zender die om nieuws draait. Het aanbod van radiozenders is door de vele digitale kanalen zoals streamingdiensten en DAB+ al gevarieerd genoeg volgens het kabinet.