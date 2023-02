WSJ: Meta probeert met slechte werkbeoordeling personeel te lozen

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, heeft duizenden werknemers slechte beoordelingen gegeven over hun werkprestaties. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Volgens hen duidt dat erop dat Meta meer banen wil schrappen. Het verlies aan banen zou bovenop een eerdere ontslagronde van 11.000 werknemers komen.

In totaal werd ongeveer 10 procent van het personeelsbestand beoordeeld. Volgens de bronnen verwacht Meta dat de negatieve beoordelingen ertoe leiden dat werknemers vrijwillig vertrekken. Zij stellen dat werknemers vijf mogelijke beoordelingen kunnen krijgen. ‘Voldoet enigszins’ is de laagste beoordeling. De meeste werknemers kregen een beoordeling ‘voldoet grotendeels’, wat de op één na laagste beoordeling is.

Werknemers die twee keer op rij deze score krijgen, gaan automatisch een programma in dat ervoor moet zorgen dat hun prestaties verbeteren. Maar de ingewijden die The Wall Street Journal sprak zeggen dat veel van hen deze beoordeling aangrijpen om op zoek te gaan naar ander werk.

De Britse zakenkrant Financial Times berichtte deze week ook al dat Facebook een nieuwe ontslagronde voorbereidt. Topman Mark Zuckerberg zei al dat hij van 2023 het jaar van efficiëntie wilde maken.

Maar juist de onzekerheid binnen het bedrijf zorgt voor verspilling, schreef FT op basis van Meta-medewerkers. Zo zijn sommige afdelingsbegrotingen nog niet goedgekeurd, wat normaal voor het einde van het jaar gebeurt. Ook is er nog altijd onduidelijk hoeveel medewerkers bepaalde teams zullen hebben. Daardoor kunnen managers geen plannen maken en gebeurt er momenteel weinig op sommige afdelingen en projecten. Zelfs bij zaken die normaal prioriteit hadden, zoals advertenties.