Babyvoedingsproducent VS weer onderzocht om tekorten vorig jaar

De Amerikaanse concurrentietoezichthouder FTC is een nieuw onderzoek gestart naar producent van babyvoeding Abbott. Het onderzoek focust op de rol van Abbott bij een groot tekort aan babymelkpoeder in de Verenigde Staten vorig jaar. Daarbij kijkt FTC of er mogelijk prijsafspraken zijn gemaakt met andere fabrikanten om zo concurrentie moeilijker te maken.

De markt voor zuigelingenvoeding in de VS is al decennia in handen van een viertal bedrijven: Abbott Nutrition, Mead Johnson Nutrition, Nestlé en Perrigo. De fabriek van Abbott is goed voor de productie van 20 procent van alle babyvoeding van de VS, onder meer van Similac, een van de populairste merken van het land.

Zo’n 70 miljoen Similac-producten werden vorig jaar teruggeroepen, nadat twee baby’s waren overleden door mogelijk met bacteriën besmette voeding. Dat verergerde het al bestaande tekort dat was ontstaan door bevoorradingsproblemen vanwege de coronacrisis. Weliswaar voerden de concurrenten de productie op en versoepelde de Amerikaanse overheid de invoerregels, toch bleven veel schappen in de supermarkt leeg.

De FTC stelde vorig jaar al een onderzoek in naar de Amerikaanse markt voor zuigelingenvoeding in zijn geheel. Daartoe hadden verschillende politici aangedrongen, omdat zij dachten dat de marktconcentratie het tekort aan babyvoeding alleen maar kan verergeren. De resultaten van dat onderzoek worden dit voorjaar verwacht.