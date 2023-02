Berlijn: Oekraïners zorgen voor ‘enorme verlichting’ arbeidsmarkt

Een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne is de Duitse arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt door Oekraïense vluchtelingen. Ongeveer 86.000 mannen en vrouwen uit het land zijn aan het werk in Duitsland, zegt Daniel Terzenbach, een bestuurder bij het Duitse Federale Arbeidsbureau, tegen persbureau DPA.

“Ze dragen allemaal bij aan de strijd tegen het personeelstekort. De Duitse arbeidsmarkt kan ze goed opnemen”, zegt Terzenbach. Hij verwacht dat het aantal werknemers uit Oekraïne de komende weken en maanden aanzienlijk toeneemt, zodra ze integratie- en taalcursussen hebben afgerond.

Terzenbach voorziet dat er vooral vanaf de zomer een groter aantal afgestudeerden met goede talenkennis op de arbeidsmarkt komt. “We hebben bewust geprobeerd om de kwalificaties van mensen ook herkenbaar en bruikbaar te maken”.

Tijdens een eerdere vluchtelingengolf uit met name Syrië van 2014 tot 2016, was het doel om na vijf tot zes jaar 50 procent van de mensen aan het werk te hebben. Dit werd behaald, ondanks de beperkingen tijdens de coronapandemie.