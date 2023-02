Facebook en Instagram introduceren betaalde abonnementen

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, lanceert betaalde abonnementen waarmee gebruikers hun accounts kunnen verifiëren, kondigde Meta-topman Mark Zuckerberg zondag aan. Daarmee treedt Meta in de voetsporen van mediaplatform Twitter, dat eerder al betaalde verificatiebadges invoerde voor accounts.

Meta gaat de abonnementen vanaf 11,99 dollar (11,18 euro) per maand aanbieden. Wie zich abonneert via iOS, het besturingssysteem van Apple, betaalt 13,99 dollar. Meta mikt met Meta Verified, de dienst die de abonnementen administreert, vooral op influencers en andere ‘contentmakers’. De dienst wordt vanaf volgende week getest in Australië en Nieuw-Zeeland.

Sociale media zijn voor een groot deel afhankelijk van advertenties voor hun inkomsten. Daarom lanceren ze steeds vaker abonnementsformules om hun inkomsten te diversifiëren. Zo lanceerde Snap al het abonnement Snapchat Plus en introduceerde Twitter de betaalde verificatiebadges. Het moet nog blijken of veel gebruikers bereid zijn om te betalen voor diensten die voorheen gratis waren.