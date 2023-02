Krant: Amerikaans Lockheed Martin wil Britse satellietfabriek bouwen

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin is van plan om een satellietfabriek in het Verenigd Koninkrijk te bouwen, schrijft de Britse krant The Telegraph. Het zou voor het eerst zijn dat het concern een dergelijke faciliteit buiten de Verenigde Staten bouwt.

Het defensiebedrijf heeft leveranciers gezocht in de noordelijke stad Newcastle, een opkomende plaats voor ruimtetechnologie, zegt Paul Livingston, de baas van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Lockheed Martin is “bereid om een ‚Äč‚Äčinvestering te doen die 2000 banen kunnen opleveren voor het Verenigd Koninkrijk”.

Een nieuwe fabriek voor de productie van satellieten zou een nieuwe stap voorwaarts zijn voor de snelgroeiende ruimtevaartindustrie in het Verenigd Koninkrijk. Die heeft nu al een jaarlijkse waarde van omgerekend zo’n 19 miljard euro en is goed voor bijna 50.000 banen.