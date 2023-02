Aanzienlijke verliezen Duitse bedrijven door oorlog in Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot aanzienlijke financiële verliezen voor het Duitse bedrijfsleven. Dat zei voorzitter Peter Adrian van de Duitse Vereniging van Kamers van Koophandel (DIHK) in een interview met de Duitse krant Rheinische Post.

“De Russische oorlog in Oekraïne heeft, afgezien van onmetelijk menselijk leed, ook grote economische welvaartsverliezen met zich meegebracht”, aldus Adrian. De voorzitter schat de impact van de oorlog op het Duitse bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar op ongeveer 4 procent. Dat betekent dat er 160 miljard euro minder is geproduceerd, wat volgens Adrian overeenkomt met ongeveer 2000 euro per hoofd van de bevolking.

Dit was ook te zien in de bedrijfsresultaten, waarbij veel bedrijven te maken hadden met sterk stijgende kosten voor gas en elektriciteit. Adrian herhaalde ook een veelgehoorde klacht van Duitse ondernemers dat de relatief hoge binnenlandse energieprijzen de concurrentiekracht van Duitse bedrijven ten opzichte van hun internationale rivalen schaden.

DIHK voorspelt dat de economie van de belangrijke handelspartner van Nederland dit jaar zal stagneren, ofwel een nulgroei zal laten zien. Dit is echter wel een verbetering ten opzichte van de najaarsprognose van een economische krimp van 3 procent in 2023. De grootste economie van Europa groeide vorig jaar nog met 1,8 procent.

Vorige week meldde het nieuwsblad Der Spiegel dat de Duitse minister van Financiën Christian Lindner tien tot tientallen miljarden euro’s aan steun zou willen verlenen aan bedrijven. Het zou onder andere gaan om belastingverlagingen. Een woordvoerder van Lindner noemde het nieuws over de omvang van het stimuleringspakket echter voorbarig, omdat hierover nog geen beslissingen zijn genomen. Eind maart presenteert Lindner volgens Der Spiegel de belangrijkste punten van zijn plan.