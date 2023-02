ACM houdt ticketmarkt ‘scherp in de gaten’ na klachten Lowlands

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de ticketverkoop in Nederland “scherp in de gaten”, laat een woordvoerder maandag weten naar aanleiding van een artikel in het AD. In de krant pleiten diverse hoogleraren voor een onderzoek naar de praktijken van Ticketmaster in Nederland.

De ACM kan echter niet zeggen of er al een onderzoek loopt naar de verkoop. “Daarover doen wij nooit uitspraken”, aldus de zegsman. Zes jaar geleden deed de ACM wel uitspraken over hetzelfde onderwerp. Toen zei de waakhond dat er geen aanleiding was om nader onderzoek te doen naar de verkoop van tickets door Ticketmaster en de doorverkoopsite Seatwave, beide onderdeel van Live Nation. De hoge prijzen zouden volgens ACM toen zijn veroorzaakt door “vraag en aanbod in de markt”.

Onder meer vanuit de politiek klinkt kritiek op de hoge prijzen voor doorverkochte tickets voor Lowlands. Mensen die in de doorverkoop tickets voor het uitverkochte festival kopen, kunnen ruim 100 euro duurder uit zijn. Staatssecretaris Uslu heeft volgens bronnen beloofd in maart met een brief over het onderwerp te komen.

De toegangskaarten voor de komende editie van Lowlands waren eerder deze maand binnen een kwartier allemaal gereserveerd en niet veel later ook officieel uitverkocht. De tickets kostten 300 euro voor het gehele weekend en toegang tot de camping. Mensen mogen via Ticketmaster hun kaartjes doorverkopen met een maximum van 20 procent bovenop de aangekochte prijs. Inclusief de servicekosten van ongeveer 43 euro die Ticketmaster rekent, kan iemand die een kaartje via de doorverkoop wil bemachtigen daar wel 403 euro voor kwijt zijn.

Een woordvoerder van Lowlands stelde in een reactie op de commotie dat het een kwestie van “vraag en aanbod is”. Een zegsman van het festival zei “dat mensen het er kennelijk wel voor over hebben”.