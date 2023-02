ASMI en ASML onderaan in AEX, B&S zakt na vertrek topman

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden maandag onderaan in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Bij de kleinere bedrijven ging B&S Group hard onderuit. De distributeur en groothandelaar, die zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, ziet topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp per direct vertrekken. Ook stelt het bedrijf de publicatie van de jaarcijfers uit. Het aandeel kelderde bijna 11 procent.

Volgens B&S spelen er kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen, die een aanvullende toelichting in de jaarrekening 2022 vereisen. Er is al langer onrust in de top van B&S. In december werd president-commissaris Jan Arie van Barneveld weggestuurd, op aandringen van oprichter en grootaandeelhouder Blijdorp. Ook de onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte op. Blijdorp wilde het bedrijf vorige zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen.

De beursweek begon verder relatief rustig, mede doordat Wall Street gesloten blijft vanwege Presidents’ Day. Later in de week komen onder meer de AEX-bedrijven Wolters Kluwer, Besi en KPN nog met resultaten. Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag op het programma staan. Beleggers hopen in die aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 763,35 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1033,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen bleven vrijwel vlak. Parijs verloor 0,1 procent.

Zorgtechnologieconcern Philips was koploper in de AEX met een plus van 2,4 procent. Bierbrouwer Heineken volgde met een winst van 1,1 procent. ASMI en ASML stonden onderaan met verliezen van rond de 1 procent.

In de MidKap ging Fugro aan kop met een winst van 2,9 procent. De bodemonderzoeker gaat voor de oostkust van de Verenigde Staten meewerken aan de komst van windmolens op zee. Fugro gaf geen financiƫle details maar sprak wel van een significante opdracht. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij met een min van 2,8 procent.

In Stockholm daalde Ericsson 0,3 procent. De Zweedse producent van telecomapparatuur schrapt ongeveer 1400 banen in het thuisland.

De euro was 1,0684 dollar waard, tegen 1,0673 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 76,78 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 83,69 dollar per vat.