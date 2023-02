Aziatische beurzen overwegend hoger na rentebesluit China

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag overwegend winsten zien. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. De politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China over het neerschieten van de Chinese spionageballon en het afvuren van ballistische raketten door Noord-Korea zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. Ook de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder zal gaan verhogen om de hardnekkige inflatie te bestrijden hield de markten in de greep.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,8 procent. De Chinese centrale bank hield de belangrijke rentetarieven op leningen met looptijden van een en vijf jaar ongewijzigd. Het was voor de zesde maand op rij dat de rentetarieven onveranderd bleven en het besluit was conform de verwachting van economen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde China afgelopen weekeinde in een gesprek met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi geen ballonnen meer voor spionage tot boven Amerikaans grondgebied te sturen. Wang hekelde op zijn beurt de “hysterische en onvoorstelbare” reactie van de Amerikanen op de ballon. Volgens China ging het om een weerballon die door de wind uit koers was geraakt.

De Kospi in Seoul won een fractie. Noord-Korea vuurde maandag opnieuw twee ballistische raketten richting zee af. De lancering komt twee dagen nadat het land zijn eerste ballistische raket van 2023 richting de Japanse Zee afschoot. Vrijdag dreigde Noord-Korea al met een “ongekend harde reactie”, nadat bekend was geworden dat Zuid-Korea en de VS komende week nieuwe militaire oefeningen zullen houden. De aandelen van Zuid-Koreaanse defensiebedrijven als Firstec en Victek zaten daardoor in de lift.

Ook in Tokio wonnen Japanse defensiebedrijven als Kawasaki Heavy Industries en Hosoya Pyro-Engineering terrein. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom ook 0,1 procent, in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank die dinsdag naar buiten worden gebracht. Later deze week verschijnen ook de aantekeningen van de vorige beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve.