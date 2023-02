B&S Group grote verliezer op Damrak, AEX licht lager geëindigd

Distributeur en groothandelaar B&S Group, die zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, ging maandag met een verlies van 15 procent flink onderuit op het Damrak. Het bedrijf besloot de publicatie van de jaarcijfers uit te stellen vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen. Die vereisen een aanvullende toelichting in de jaarrekening. Ook vertrekken topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp.

Er is al langer onrust in de top van B&S. In december werd president-commissaris Jan Arie van Barneveld weggestuurd, op aandringen van oprichter en grootaandeelhouder Blijdorp. Ook de onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte op. Blijdorp wilde het bedrijf vorige zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen.

De AEX op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 762,63 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1033,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent, Londen won 0,1 procent.

Philips was de sterkste stijger in de AEX (plus 1,8 procent). ASMI en ASML stonden tussen de verliezers, met minnen van respectievelijk 1,4 procent en 1,1 procent.

Het aandeel Heineken ging omhoog met 1 procent. De bierbrouwer heeft een samenwerking bekendgemaakt met Formule 1-coureur Max Verstappen. Heineken is sinds 2016 actief in de wereld van motorsport, maar het is bijzonder dat het merk in zee gaat met één coureur. Met de campagne When You Drive, Never Drink die samen met Verstappen wordt gelanceerd, zet Heineken zich naar eigen zeggen in om de houding ten aanzien van rijden onder invloed te veranderen.

In de MidKap eindigde Fugro aan kop met een winst van 4 procent. De bodemonderzoeker gaat voor de oostkust van de Verenigde Staten een bijdrage leveren aan de komst van windmolens op zee. Hoeveel Fugro daaraan verdient heeft het bedrijf niet bekend gemaakt, maar het sprak wel van een significante opdracht.

Air France-KLM was de grote verliezer (min 3,7 procent) tussen de middelgrote fondsen. Maandag meldde KLM wijzigingen door te voeren in het directieteam, waardoor twee nieuwe mensen worden aangesteld. Miriam Kartman wordt verantwoordelijk voor personeelszaken, Barry ter Voert onder meer voor het versterken van het merk KLM. De luchtvaartmaatschappij sloot de handelsweek voor het weekend nog af als winnaar.

De euro was 1,0686 dollar waard, tegen 1,0673 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 76,69 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 83,50 dollar per vat.