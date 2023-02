Bundesbank: Duitse economische vooruitzichten worden iets beter

De economische vooruitzichten van Duitsland zijn iets verbeterd na de meevallende krimp in het vierde kwartaal. Ook de inflatie lijkt over het hoogtepunt heen, al zal het mogelijk wel langer duren voordat de prijsstijgingen zonder de sterk schommelende energieprijzen, echt afnemen. Dat meldde de Bundesbank maandag in het maandelijkse economische rapport.

De Duitse economie kromp in het vierde kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De grootste economie van de eurozone kampte in het laatste kwartaal van 2022 onder meer met een terugval van de consumentenbestedingen, na drie kwartalen van groei. Dankzij de zachte winter, lagere energieprijzen en een verrassend veerkrachtig ondernemersvertrouwen bleef de krimp echter beperkt.

“De vooruitzichten op korte termijn zijn momenteel gunstiger dan een paar maanden geleden”, verklaarde de Duitse centrale bank. De economie van de belangrijke handelspartner van Nederland werd ook ondersteund door een sterke arbeidsmarkt en verbeterende wereldwijde omstandigheden. “Rond de jaarwisseling verbeterde het sentiment onder ondernemers en consumenten wereldwijd licht, waarbij de vrees voor een recessie enigszins afnam”, aldus de Bundesbank, die daarbij ook wees op het uitblijven van een grote energiecrisis in Europa.

De Bundesbank waarschuwde wel dat de snelle stijging van de lonen zorgt voor een tweede inflatiegolf waardoor het langer zal duren voordat de algehele inflatie zal afnemen. “De loongroei zal ertoe bijdragen dat de inflatie in de eurozone gedurende een langere periode ruim boven de doelstelling van 2 procent blijft.”

Ondanks de inflatie kan de economie het volgens de Bundesbank nog steeds “iets beter” doen dan de prognose van een krimp van 0,5 procent dit jaar, die in december werd afgegeven. Daarbij wordt gerekend dat Duitsland dit kwartaal in een recessie zal belanden. In de loop van het jaar zal de situatie volgens de Bundesbank langzaam kunnen verbeteren, maar een “significante verbetering” is niet in zicht. De Europese Commissie is positiever over de Duitse economie en rekent voor dit jaar op een kleine groei van 0,2 procent.