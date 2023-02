Distributeur B&S onderuit op Damrak na vertrek topman

Het aandeel B&S Group ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De distributeur en groothandelaar, die zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, liet weten dat topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp per direct ontslag hebben genomen. Ook stelt het bedrijf de publicatie van de jaarcijfers uit. Het aandeel werd bijna 11 procent lager gezet.

Volgens B&S spelen er kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen, die een aanvullende toelichting in de jaarrekening 2022 vereisen. Er is al langer onrust in de top van B&S. In december werd president-commissaris Jan Arie van Barneveld weggestuurd, op aandringen van oprichter en grootaandeelhouder Blijdorp. Ook de onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte op. Blijdorp wilde het bedrijf vorige zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen.

De beursweek begon verder relatief rustig. Later in de week komen onder meer verzekeraar ASR, koffieconcern JDE Peet’s, dataleverancier Wolters Kluwer, chipbedrijf Besi, metalengroep AMG en telecomconcern KPN met resultaten. Beleggers moeten het ook stellen zonder sturing van Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht vanwege Presidents’ Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 764,63 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1036,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen bleven vrijwel vlak. Parijs won 0,1 procent.

Zorgtechnologieconcern Philips was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een winst van 1,2 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML stonden onderaan met verliezen tot 1,2 procent.

In de MidKap ging Fugro aan kop met een winst van 1,7 procent. De bodemonderzoeker gaat voor de oostkust van de Verenigde Staten meewerken aan de komst van windmolens op zee. Fugro gaf geen financiƫle details maar sprak wel van een significante opdracht. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Heijmans won 0,6 procent. De bouwer gaat samen met GMB in de bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. De bouwers kregen de werkzaamheden gegund van Waterschap Noorderzijlvest. De opdracht vertegenwoordigt een waarde van iets meer 90 miljoen euro, waarvan 75 procent voor Heijmans.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegen 1,0673 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 76,98 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 83,77 dollar per vat.