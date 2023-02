Economie Rusland kromp vorig jaar ondanks sancties maar 2 procent

De economie van Rusland heeft afgelopen jaar maar beperkt last gehad van de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. De krimp kwam volgens het Russische statistiekbureau Rosstat uit op 2,1 procent, minder dan eerdere schattingen van experts. Vooral het vele exporteren van grondstoffen voorkwam grotere schade aan de oorlogskas.

Westerse landen werden na de inval in Oekraïne, op 24 februari vorig jaar, terughoudender met het afnemen van het belangrijke Russische gas en ook voor andere producten gingen importverboden gelden. Ook stopten veel westerse bedrijven met hun activiteiten in Rusland. De detailhandel liep dan ook de grootste schade op. In de bouw, mijn- en landbouw ging juist meer geld om dan een jaar eerder.

De Russische president Vladimir Poetin zei vorige maand nog uit te gaan van een krimp van 2,5 procent. De overheid rekende in september nog op een neergang van bijna 3 procent. De eerste schattingen na de inval in Oekraïne, vrijdag een jaar geleden, gingen richting de 10 procent. Dit jaar zou de economie weer kunnen groeien.