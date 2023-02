Autofabrikant Lightyear maakt doorstart, toekomst nog wel onzeker

Fabrikant van elektrische auto’s Lightyear kan toch verder met de productie van zijn nieuwe betaalbare model, de Lightyear 2. De onderneming uit Helmond, die elektrische auto’s maakt die rijden op zonne-energie, was grotendeels failliet maar maakt een doorstart. Samen met loyale investeerders is binnen een dag 8 miljoen euro opgehaald, wat volgens Lightyear voldoende is. Een woordvoerder houdt wel een slag om de arm, volgens hem is enkel tijd gekocht. “Dit is goed nieuws, maar er moet nog wel een en ander gebeuren.”

De zegsman stelt dat Lightyear met de 8 miljoen euro een tijd vooruit kan om daadwerkelijk door te kunnen gaan met bijvoorbeeld de productie van de Lightyear 2. “De acute crisis is voorbij. Nu kunnen we gaan kijken hoe we verder gaan”, zeg hij. “We zetten in ieder geval alles op alles voor een definitieve doorstart.”

Hij vult aan dat er sowieso dingen gaan veranderen. “Er komt een nieuw bedrijf, waar niet dezelfde mensen zullen werken als voorheen.” De komende dagen gaat Lightyear alle details uitwerken met betrokken partijen. Volgens het Eindhovens Dagblad kunnen ongeveer honderd van de ruim zeshonderd medewerkers er blijven werken.

Vrijdag kondigde investeerder Arnoud Aalbersberg bij radiozender BNR al aan dat er een plan lag voor de doorstart. Daarvoor moest vrijdagavond al het benodigde bedrag van 8 miljoen euro worden ingezameld, later nog “40 miljoen of 45 miljoen”.

Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot is in ieder geval tevreden. “Dit is geweldig nieuws. Alle betrokkenen hebben onophoudelijk gewerkt om de voortzetting van onze missie veilig te stellen. We hebben tijdens dit proces de belangen van alle belanghebbenden in het oog gehouden. We beseffen dat de impact op onze medewerkers, investeerders, klanten en leveranciers groot is, maar we hebben geprobeerd de beste weg voor iedereen te vinden.”