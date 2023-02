Flitsbezorgers nemen maatregelen tegen tabakverkoop minderjarigen

Flitsbezorgers gaan hun manier van werken in Nederland verbeteren om te voorkomen dat minderjarigen tegen de regels in tabak via hen kopen. Boodschappendiensten Flink, Getir en Gorillas – die volgens onderzoek van tv-programma Radar hiermee in de fout gaan – zeggen de misstand te betreuren. “We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en zullen vervolgens aanvullende maatregelen nemen”, meldt een woordvoerder van Getir en Gorillas. Getir nam Gorillas eind vorig jaar over.

Flink gaat “volop mystery guests inzetten om te controleren en gaat het operationele proces verbeteren”. Volgens de bezorgdienst controleren bezorgers onvoldoende de leeftijd bij het bezorgen van 18+-producten. “Het is een lastig probleem, maar dit moet worden opgelost”, aldus een zegsman.

Alle drie de flitsbezorgers, die beloven boodschappen binnen minuten aan huis te bezorgen, zeggen te werken met een zogeheten geborgde werkwijze. “Alle Getir-bestellingen met tabak hebben bijvoorbeeld een sticker, om de bezorgers eraan te herinneren bij de aflevering naar identificatie te vragen”, stelt deze onderneming. Verder krijgen haar bezorgers een herinnering op hun telefoon tijdens het afleveren om de verplichte leeftijdscontrole te doen. Getir betreurt dat dit niet goed is gegaan.

Radar meldde op basis van eigen onderzoek dat een 13-jarige acht van de negen keer tabak kreeg zonder dat haar identiteitsbewijs werd gecheckt. In Nederland is de minimale leeftijd voor sigaretten 18 jaar. Het tv-programma besteedt maandagavond aandacht aan de zaak.