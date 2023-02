Verhuurder opslagruimte Shurgard profiteert van hogere tarieven

Verhuurder van opslagruimtes Shurgard profiteert van de tariefsverhogingen die het heeft doorgevoerd. Mede daardoor lukte het afgelopen jaar om niet alleen de omzet op te voeren, maar ook om een ruimere marge te behalen op de verhuurde locaties.

Het huren van opslagruimte bij Shurgard in Nederland werd bijna 9 procent duurder vergeleken met een jaar eerder. Ook opende Shurgard hier nog enkele nieuwe locaties. De opbrengsten op de Nederlandse markt stegen daarom met ruim 9 procent. Ook merkte het bedrijf dat de bezettingsgraad van zijn opslagruimtes verder toenam.

In totaal telde Shurgard eind vorig jaar 266 vestigingen, verspreid over meerdere landen. De totale operationele omzet nam bijna 12 procent toe tot 333 miljoen euro. De bedrijfswinst, waarbij uitgegaan wordt van de voor vastgoedbedrijven belangrijke EPRA-boekhoudmethode, ging 15 procent omhoog en kwam uit op een kleine 144 miljoen euro.

Frankrijk is gelet op de omzet de belangrijkste markt voor Shurgard, maar andere landen worden steeds belangrijker. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland groeide het bedrijf vorig jaar hard. Shurgard is van plan verder uit te breiden. Zo wil het bedrijf dit jaar nog locaties openen in onder andere Diemen en Amersfoort.