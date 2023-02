Wall Street dicht vanwege viering Presidents’ Day

De Amerikaanse aandelenbeurzen houden maandag de deuren gesloten vanwege de viering van Presidents’ Day. Deze feestdag was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president George Washington op 22 februari te vieren, maar is inmiddels een dag ter ere van alle presidenten van de Verenigde Staten.

Dinsdag wordt de beurshandel op Wall Street weer hervat. Dan gaat de aandacht vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse winkelbedrijven Walmart en Home Depot. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in hoeverre de Amerikaanse consumenten de hand op de knip houdt vanwege de hoge inflatie. Hoewel de inflatie in de grootste economie ter wereld aan het afkoelen is, blijkt de stijging van het algehele prijspeil toch hardnekkiger te zijn dan gehoopt.

De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente daardoor verder zal moeten verhogen en die mogelijk ook langer op een hoog niveau zal moeten houden om de inflatie onder controle te krijgen, blijft de markten dan ook in de greep houden. Ook hebben veel bestuurders van de Federal Reserve in de afgelopen weken gewaarschuwd voor verdere renteverhogingen.

Beleggers letten deze week dan ook vooral op de notulen van de rentevergadering die de Fed begin deze maand heeft gehouden. De rente werd toen met een kwart procentpunt verhoogd. De aantekeningen, die woensdag worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen.