Aantal passagiers Schiphol verder gegroeid in januari

Het aantal passagiers dat in januari via Schiphol reisde is verder gegroeid, maar ligt nog altijd niet op het niveau van voor de coronapandemie. Wel zette het herstel ten opzichte van de coronajaren verder door, blijkt uit cijfers van de luchthaven. In januari reisden er net geen 3,9 miljoen mensen via Schiphol.

Dat aantal betekent een toename van 57 procent ten opzichte van vorig jaar en is haast 4,5 keer zo hoog als in januari 2021. Maar in januari 2020, de laatste maand voordat de coronapandemie toesloeg, waren er nog ruim 5 miljoen passagiers. In de reizigerscijfers zijn ook overstappers meegerekend, die bovendien zowel als aankomend als vertrekkend reiziger meetellen.

De hoeveelheid vervoerde vracht daalde wel weer, naar zo’n 104.000 ton. Het aantal vrachtvluchten daalde ook, naar 1325. Maar het aantal passagiersvluchten steeg ten opzichte van een jaar eerder met 14 procent naar net geen 30.000.