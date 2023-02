ABN AMRO krijgt boete van 3 miljoen euro in Duitsland

ABN AMRO heeft een boete van 3 miljoen euro gekregen van de Duitse financieel toezichthouder BaFin. Die boete werd al eind vorige maand opgelegd, maar werd door de Duitse autoriteiten nu pas bekendgemaakt. Het bestuur van de Duitse tak van ABN AMRO had niet voldoende inzicht in de mate waarin die tak in het financiƫle jaar 2019 aan alle regels voldeed.

Voor de overtreding staat een maximale boete van 10 procent van de omzet of 5 miljoen euro. BaFin legt niet uit hoe het tot de boete van 3 miljoen euro is gekomen. Die boete is wel al definitief, wat betekent dat ABN AMRO niet meer in beroep kan.