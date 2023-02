Air France-KLM wint op Damrak, Prosus onderuit in AEX

Air France-KLM stond dinsdag bij de winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam, geholpen door een positief analistenrapport van de Britse bank Barclays. Techinvesteerder Prosus had het juist lastig door de forse koersdalingen in de Chinese techsector waar het bedrijf grote belangen in heeft. Prosus was de grootste daler in de AEX-index.

De AEX noteerde rond het middaguur een min van 0,7 procent op 757,00 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 1029,43 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,7 procent omlaag.

Prosus verloor 5 procent bij de hoofdfondsen, na het stevige verlies voor internet- en gamesbedrijf Tencent in Hongkong. Sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier RELX met een plus van 1,6 procent.

Air France-KLM behoorde tot de winnaars in de MidKap met een winst van ruim 2 procent. Analisten van Barclays zijn optimistisch gestemd over de Europese luchtvaart en geven de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een koopadvies.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak was noten-, kruiden- en zadenhandelaar Acomo een opvallende stijger met een plus van 5,6 procent, dankzij recordresultaten en het voorstel om een recorddividend uit te keren.

Distributeur en groothandelaar B&S Group, die zich onder meer bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, daalde 4 procent. Het aandeel kelderde maandag al 15 procent. B&S stelde de publicatie van de jaarcijfers uit vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen. Ook vertrokken topbestuurders.

Credit Suisse ging 6,6 procent omlaag in Z├╝rich na berichten dat de Zwitserse beurstoezichthouder onderzoek doet naar uitlatingen van de voorzitter over een stabilisatie van de uitstroom van kapitaal bij de bank. Mogelijk waren die opmerkingen misleidend.

Verder maakte marktonderzoeker S&P Global bekend dat de economische activiteit in de eurozone in februari in het sterkste tempo in negen maanden is gegroeid. Daarnaast meldde het economische onderzoeksinstituut ZEW dat het Duitse beleggersvertrouwen flink is verbeterd.

De euro was 1,0656 dollar waard, tegen 1,0686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 77,06 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 83,76 dollar per vat.