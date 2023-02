Banenverlies bij FrieslandCampina als veestapel hard krimpt

Een significante krimp van het aantal melkveehouders in Nederland gaat bij FrieslandCampina banen kosten. Zo’n ingreep in het personeelsbestand is onvermijdelijk als ook de Nederlandse aanvoer van melk daalt als gevolg van maatregelen om de hoeveelheid stikstof omlaag te brengen. Mede daarom ziet de zuivelcoöperatie meer heil in andere methodes om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te beperken, zegt topman Hein Schumacher in een toelichting op de jaarcijfers.

“Als er echt een significante reductie is van de veestapel, dan is het antwoord natuurlijk dat je het aantal productielocaties aanpast, de werkgelegenheid omlaag gaat en de investeringen dalen. Maar dat is één scenario”, legt Schumacher uit. De wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten zouden melkveehouders elders moeten opvangen, bijvoorbeeld op locaties van FrieslandCampina in Pakistan en Indonesië.

Hij prijst het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes, met wie hij zelf ook “een goed gesprek had”, als een gebalanceerd resultaat van alle gesprekken met betrokkenen in het stikstofdebat. Dat speelt nu al enkele jaren omdat natuurgebieden te veel schade oplopen door de hoge stikstofneerslag en de rechter in 2019 een streep zette door de toen geldende regels om daar iets aan te doen. De vrees is dat veel veehouders, die stikstof produceren, moeten stoppen.

“Wat ik gebalanceerd vond aan het rapport-Remkes is, dat als er hoge druk is, er mogelijkheden komen. Zoals het verplaatsen van melkveehouderijen, stalmaatregelen en innovatie. En als dat allemaal niet werkt we samen moeten komen tot een oplossing. Dat vind ik genuanceerder dan roepen dat er een woest aantrekkelijke uitkoopregeling komt.”

Financieel topman Hans Janssen vult aan dat onder de leden-melkveehouders van FrieslandCampina vooral “heel veel animo bestaat om door te gaan”. Dat komt onder andere doordat hun bedrijf vaak van generatie op generatie is overgedragen binnen de familie.

In 2022 boekte FrieslandCampina een hogere omzet en winst en kregen melkveehouders een recordbedrag uitgekeerd. Die gestegen resultaten waren onder andere het gevolg van prijsverhogingen die het zuivelconcern doorvoerde om hogere kosten op te vangen. Ook waren internationale zuivelprijzen in 2022 lange tijd hoog, maar nu dalen ze volgens Schumacher weer hard. Dat is binnenkort ook te merken in de supermarkten. De prijzen voor boter of melk zullen niet direct dalen, maar minder hard stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Schumacher.