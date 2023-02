Bonden: stakingen bij Douwe Egberts opgeschort na beter loonbod

Vakbonden FNV en CNV hebben de stakingen bij de fabrieken van Jacobs Douwe Egberts (JDE) in Utrecht en Joure afgeblazen. Aanleiding daarvoor is een beter bod van het bedrijf in het kader van een nieuwe cao. Vorige week legden werknemers wel het werk neer.

De bonden wilden drie dagen gaan staken deze week, van woensdag tot en met vrijdag. Maar na de vorige staking wilde het koffiebedrijf opnieuw om tafel. “Uit dat informeel overleg zien wij genoeg aanknopingspunten om tot een goede cao te komen”, laat FNV-bestuurder Adem Akdeniz weten. Bij beide fabrieken werken in totaal ongeveer 1800 mensen.

FNV eist koopkrachtbehoud voor de medewerkers van JDE, dat ook thee maakt voor Pickwick. Daarom wil de bond dat de lonen meestijgen met de prijzen in de supermarkt. Maar details over het resultaat willen de bonden nu nog niet kwijt. CNV-bestuurder Jikkie Aalberts geeft aan dat het bod eerst besproken moet worden met de leden. “Als zij het er in meerderheid mee eens zijn, dan hebben we een nieuwe cao. Als de meesten er niet mee instemmen, pakken we de draad van acties gewoon weer op.”

Het conflict tussen JDE en zijn medewerkers ontstond tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao, die met terugwerkende kracht per 1 januari moet ingaan. Hoewel vakbonden en werkgever het op veel punten eens konden worden, lukte dat eerder niet op het gebied van loon.