Brussel wil verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden

Om de biodiversiteit te herstellen en beschermen wil de Europese Commissie de komende jaren de zogeheten bodemberoerende visserij in stappen tegen 2030 gaan verbieden in beschermde gebieden. Het dagelijks EU-bestuur wil ook dat de visserijsector energie-efficiënt wordt en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, staat in een Actieplan Duurzame Visserij dat Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) in Brussel heeft gepresenteerd.

Sinkevičius vraagt de lidstaten landelijke maatregelen te treffen zodat al tegen maart 2024 de bodemvisserij in Natura 2000-gebieden wordt beperkt. Tegen 2030 moet die volledig zijn verboden in beschermde gebieden.

De commissie wil met de maatregelen onder meer bereiken dat er meer vissoorten in zee terugkomen. Daarom stelt ze ook voor in de commerciële visserij meer gebruik te maken van selectievere vispraktijken en -tuig om de vangst van jonge vis te verminderen. Zo krijgen de visbestanden de kans om zich voort te planten en hun populaties in het wild te vergroten. Technologische innovaties kunnen bovendien incidentele vangsten van gevoelige soorten voorkomen, stelt de commissie.

Veel Nederlandse visbedrijven zijn bodemvisserijen en het visgebied van de garnalenvisserij in Nederland ligt volledig in beschermde delen van de Waddenzee en Noordzee. De garnalenvissers hebben daarvoor speciale vergunningen.

Volgens de Europese Visserij Alliantie, een coalitie van Europese vissersvloten waar ook Nederlandse bodemvissers bij zijn aangesloten, komt door de maatregelen 25 procent van de visproductie in de EU in gevaar.