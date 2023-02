Brusselse natuurplannen voeden vrees voor einde garnalenvisserij

De toekomst van de garnalenvisserij in Nederland is in gevaar als de plannen van de Europese Commissie voor duurzamer vissen doorgaan. Brussel wil dat vissers op termijn helemaal niet meer vissen in beschermd natuurgebied, terwijl garnalenvissers vrijwel uitsluitend in die gebieden vissen. “Als ze daar niet meer kunnen vissen, heeft de garnalenvisserij echt een groot probleem”, aldus Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

Hij legt uit dat garnalenvissers alleen maar in de kustgebieden van Nederland vissen, en die bestaan voor 80 procent uit beschermd natuurgebied. Ook andere kottervissers gaan het voelen als natuurgebieden verboden gebied worden voor de visserij, aangezien ze dan ook minder plekken hebben om te vissen.

“Het ontbreekt de Europese Commissie aan inlevingsvermogen”, zegt Van Tuinen. Hij wijst ook op de wens van verantwoordelijke Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius om 30 procent van de zee in de Europese Unie te beschermen. “We zijn tegelijkertijd bezig met een Noordzeeakkoord, waarbij 15 procent van het Nederlands continentaal plat dicht moet. En dan wil de Eurocommissaris dat ineens verdubbelen.”

Pim Visser, directeur van de visafslag in Den Oever, wijst erop dat een aantal kustdorpen met veel garnalenvissers dreigt weg te kwijnen. “Hele gemeenschappen van garnalenvissers in plaatsen als Den Oever, Moddergat, Zoutkamp en Usquert gaan dan verloren. Absoluut gezien gaat het niet om grote aantallen in de werkgelegenheid, zo’n 150 bedrijven en 1000 tot 1500 banen. Maar ook de visafslag van Den Oever sluit dan, en de scheepswerf heeft geen werk. Eigenlijk gaat iedereen het merken, van de bakker tot de timmerman en de slager”, zegt hij.

Zowel Van Tuinen als Visser wijst erop dat het nu nog om een voorstel gaat van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Daar mogen het Europees Parlement en de lidstaten ook nog hun zegje over doen. Visser hoopt dat met “heel goede afspraken” over duurzaam vissen toch nog ruimte ontstaat om in natuurgebieden voor de Nederlandse kust te vissen. Hij wijst er daarbij op dat Rijkswaterstaat de kustlijn telkens verstevigt door daar zand te spuiten. “Waarom zou je wel miljoenen kubieke meters zand mogen lozen, en daar niet vissen? Het moet proportioneel blijven.”

“Visserij is ook erg belangrijk voor veel lidstaten. Landen als Spanje, Portugal, België en Denemarken zullen hier ook echt wel wat van vinden”, vult Van Tuinen aan.