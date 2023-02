Flink meer personenauto’s verkocht in EU, vooral in Spanje

De markt voor personenauto’s in de Europese Unie is afgelopen maand op jaarbasis flink gegroeid, wat volgens de Europese branchevereniging ACEA met name is toe te schrijven aan het lage aantal verkopen van vorig jaar. In totaal werden in januari 760.041 auto’s verkocht, ruim 11 procent meer dan een jaar eerder.

De sterkste groei maakte de automarkt in Spanje door, met ruim 51 procent. Dat land wordt gevolgd door Italië en Frankrijk, met een stijging van respectievelijk 19 en 8,8 procent. Benzineauto’s blijven met een marktaandeel van bijna 38 procent nog het populairst in de EU, ziet ACEA.

Het aantal nieuw verkochte elektrische auto’s steeg met bijna 23 procent tot iets minder dan 72.000. De meeste landen droegen bij aan deze groei, op Duitsland, Zweden en Italië na. In deze landen werden op jaarbasis juist minder elektrische personenauto’s verkocht. Hybride wagens zijn nog altijd populairder en werden in januari ongeveer 22 procent meer verkocht dan een jaar eerder. Vooral in Spanje (plus 59,3 procent) en Italië (plus 24,7 procent) werden meer van deze auto’s verkocht.

Binnen Nederland werden bijna 33.000 auto’s verkocht in januari, 6,5 procent meer dan vorig jaar. Het leeuwendeel hiervan bestond uit benzineauto’s (ruim 15.000), gevolgd door hybride auto’s (iets minder dan 7800).