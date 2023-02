Home Depot en Walmart omlaag op Wall Street na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een lang weekend met verliezen geopend. Maandag was Wall Street dicht vanwege Presidents’ Day. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de resultaten en vooruitzichten van de grote winkelbedrijven Home Depot en Walmart die niet goed vielen.

Verder hingen de rentezorgen weer boven de markt. Er wordt daarom met spanning uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die woensdag worden gepubliceerd. Mogelijk kan daaruit meer duidelijk worden over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1 procent lager op 33.487 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 4042 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 11.670 punten.

Home Depot zakte in de vroege handel 4,8 procent. De doe-het-zelfketen kwam met tegenvallende omzetcijfers over het vierde kwartaal naar buiten en kwam eveneens met een voorzichtige verwachting voor dit jaar. Branchegenoot Lowe’s ging 4,7 procent mee omlaag.

Walmart, het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten, werd 0,9 procent lager gezet. Walmart maakte beter dan verwachte cijfers bekend over het afgelopen kwartaal, met daarin het belangrijke feestdagenseizoen, maar de prognoses voor het lopende kwartaal en het nieuwe jaar stelden teleur.

Sigma Lithium was een opvallende winnaar met een koerssprong van 14,9 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Tesla een overname van de lithiumproducent bekijkt. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s. Met een overname kan Tesla de levering van lithium beter veiligstellen.

Autohandelaar AutoNation kreeg een adviesverlaging van JPMorgan Chase en leverde 3,2 procent in. Volgens de analisten van de bank is het aandeel overgewaardeerd. Goldman Sachs verhoogde juist zijn advies voor biotechnoloog Vir Biotechnology. De zakenbank denkt dat de beurskoers van het bedrijf kan verdubbelen.

Kort na het begin van de beurshandel in New York komt onderzoeksbureau S&P Global nog met nieuwe cijfers over de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten.