Indiase import van Russisch staal op hoogste niveau in acht jaar

India heeft de import van Russisch staal in de afgelopen tien maanden zien stijgen tot het hoogste niveau in acht jaar. De stijgende invoer is het gevolg van de verschuiving van Russische handelsstromen naar Azië vanwege de westerse sancties tegen Rusland die werden ingevoerd na de invasie van Oekraïne vorig jaar. Dat meldt persbureau Reuters op basis van gegevens van de Indiase overheid.

India, de op één na grootste producent van ruw staal ter wereld, importeerde tussen april en januari 281.000 ton staal uit Rusland. Dat is bijna vijf keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Moskou was daarmee de op drie na grootste staalleverancier aan India.

De toename van de invoer van Russisch staal verdringt sommige traditionele staalleveranciers van India en ook binnenlandse staalproducenten hebben hun bezorgdheid geuit over mogelijk verlies van marktaandeel door de goedkopere invoer van staal uit Rusland. “De stijging van het volume en de lage prijs is een punt van zorg en moet worden ingedamd”, zei Jayant Acharya, adjunct-directeur bij het Indiase staalbedrijf JSW Steel.

Tussen april en januari bestond ongeveer 72 procent van de leveringen van Moskou aan India uit warmgewalste rollen en strips. Rusland verdrong daarmee Japan als de op één na grootste leverancier van deze staalrollen aan India. Dat was voor het eerst in minstens acht jaar. Russische leveranciers verkochten een deel van hun warmgewalste rollen en strips aan Indiase kopers voor ongeveer 46.000 Indiase roepies per ton (zo’n 521 euro). Dat is minstens 21 procent goedkoper dan de binnenlandse prijzen.

Ondanks de gestegen invoer van Russisch staal bleef India in de afgelopen tien maanden een netto-exporteur van staal. Wel daalde de uitvoer van afgewerkt staal uit India tijdens de periode met meer dan helft vanwege de zwakke wereldwijde vraag. Rusland blijft daarbij een grote afnemer van roestvrij staal uit India en zal naar verwachting de komende tijd meer afnemen.

Zo verklaarde Jindal Stainless, India’s grootste fabrikant van roestvrij staal, dat zijn export in het komende fiscale jaar het hoogste punt in vijf jaar zal bereiken. De verkopen van het bedrijf worden daarbij ondersteund door toegenomen leveringen aan Rusland en de start van de export naar Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.