Lagere opening beurzen Europa verwacht, mogelijk druk op Prosus

De Europese aandelenbeurzen lijken dinsdag wat lager te gaan openen, in navolging van de koersdalingen in Azië. In Amsterdam kan het aandeel Prosus onder druk komen te staan door de flinke verliezen in de Chinese techsector waarin de techinvesteerder grote belangen heeft.

Op de Aziatische markten gingen de koersen overwegend omlaag. De techfondsen in Hongkong leverden flink in door rentezorgen, waaronder ook de koers van internet- en gamesconcern Tencent. Het in de AEX genoteerde Prosus heeft een groot belang in Tencent. Doorgaans gaat het aandeel Prosus mee omlaag bij een verlies voor Tencent.

Mogelijk kan Air France-KLM in beweging komen door een analistenrapport van Barclays. Analisten van de Britse bank gaven aan positief gestemd te zijn over de Europese luchtvaart dankzij het sterke herstel na de coronapandemie en grote vraag naar vliegreizen. Barclays gaat nu Air France-KLM volgen met een koopadvies.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 kan noten-, kruiden- en zadenhandelaar Acomo op belangstelling rekenen. Acomo heeft naar eigen zeggen recordresultaten behaald in 2022 en is van plan ook een recorddividend uit te betalen.

In Londen is er aandacht voor de cijfers van de grote Britse bank HSBC. De bank die onder meer sterk is gericht op Azië maakte bekend een speciaal dividend te willen uitkeren. Ook mijnbouwer BHP meldde resultaten.

Aan het macro-economisch front komen nog voorlopige gegevens over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in onder andere de eurozone in februari van marktonderzoeker S&P Global.

De AEX sloot maandag 0,3 procent lager op 762,63 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 1033,59 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent. De FTSE in Londen won 0,1 procent. Op Wall Street werd niet gehandeld vanwege de viering van Presidents’ Day.

De euro was 1,0669 dollar waard, tegen 1,0686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 76,28 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 83,19 dollar per vat.