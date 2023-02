Milieubelasting warmtepomp brengt woningbouw niet in problemen

De woningbouw komt niet in de problemen nu blijkt dat warmtepompen slechter zijn voor het milieu dan gedacht. Dat denken brancheorganisatie Techniek Nederland en belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH). De Nationale Milieudatabase (NMD) meldde deze week dat de milieubelasting van warmtepompen groter is dan eerder werd aangenomen.

Uit onderzoek van NMD kwam naar voren dat in berekeningen niet alle onderdelen zijn meegenomen. Hierdoor is de milieu-impact op papier kleiner dan die in de praktijk. Elektronica van warmtepompen en koudemiddel, een vloeistof die warmte kan afgeven, telden nog niet mee in de milieubelasting. Ook wordt voor de oude berekeningen een type gebruikt die volgens NMD “niet meer representatief” is.

Het organisatie doet nu onderzoek naar wat de effecten zijn van het updaten van de milieubelasting van warmtepompen. Voorlopig wordt voor nieuwbouw de oude milieuscore aangehouden zodat er geen problemen ontstaan. Die milieubelasting heeft overigens alleen te maken met de gebruikte materialen. Dat een warmtepomp geen gas gebruikt, in tegenstelling tot een reguliere cv-ketel, en daardoor minder CO2 uitstoot is niet meegenomen in de milieuscore.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor onder meer de installatiebranche, benadrukt ook dat de milieuscore van de materialen een onvolledig beeld geeft. Hij vindt daarom dat er een norm moet komen die ook rekening houdt met de energiebesparing zodra de warmtepomp draait. Daarnaast zet de branche volgens hem in op hergebruik van materialen en innovatie.

Bouwend Nederland is blij dat de milieu-impact van warmtepompen nu beter in beeld is. “Deze gegevens zijn belangrijk en moeten kloppen.” De branchevereniging voor bouwers benadrukt dat de NMD de basis is voor regelgeving.

Vereniging Eigen Huis (VEH) verwacht ook niet dat eigenaren van bestaande woningen last krijgen van de hogere milieuscore van warmtepompen. Die mogen ze niet zelf monteren of vervangen, dat moeten ze overlaten aan een installateur, zegt een woordvoerder. “Een gecertificeerde partij zorgt ervoor dat koelmiddelen niet in het milieu terechtkomen.”