Prosus onderuit in lagere AEX na verliezen Chinese techsector

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager begonnen aan de handelsdag. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de hoofdindex op het Damrak onder druk van de flinke koersdalingen in de Chinese techsector. Prosus heeft een groot belang in onder meer het Chinese internet- en gamesconcern Tencent.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 760,14 punten. De MidKap zakte licht tot 1033,08 punten. Op de koersenborden in Parijs, Frankfurt en Londen waren minnen tot 0,3 procent te zien.

Prosus bungelde onderaan de AEX met een verlies van 4 procent. Koploper bij de hoofdfondsen was supermarktconcern Ahold Delhaize met een plus van 0,7 procent, gevolgd door staalbedrijf ArcelorMittal (plus 0,6 procent).

In de MidKap was Air France-KLM de sterkste stijger (plus 2,8 procent), geholpen door een analistenrapport van Barclays. Analisten van de Britse bank gaven aan positief gestemd te zijn over de Europese luchtvaart dankzij het sterke herstel na de coronapandemie en grote vraag naar vliegreizen. Barclays gaat nu Air France-KLM volgen met een koopadvies. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een daling van 2,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 kon noten-, kruiden- en zadenhandelaar Acomo op belangstelling rekenen. Acomo heeft naar eigen zeggen recordresultaten behaald in 2022 en is van plan ook een recorddividend uit te betalen. Het aandeel sprong ruim 7 procent omhoog.

Distributeur en groothandelaar B&S Group zette de daling door met een min van 3,7 procent, na de duikeling van 15 procent op maandag. Het bedrijf stelde de publicatie van de jaarcijfers uit vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen. Ook vertrokken topman Tako de Haan en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Willem Blijdorp.

In Londen ging de grote Britse bank HSBC 1,7 procent omlaag. HSBC kwam met cijfers en maakte bekend een speciaal dividend uit te keren, maar beleggers waren toch niet tevreden. Ook mijnbouwconcern BHP opende de boeken en verloor daarop 1,9 procent.

De euro was 1,0671 dollar waard, tegen 1,0686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 76,38 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 83,53 dollar per vat.