Stedin: vorig jaar versnelling in energietransitie

De vraag van grootverbruikers naar nieuwe stroomaansluitingen kwam vorig jaar in een stroomversnelling, stelt netbeheerder Stedin in zijn jaarverslag. Afgelopen jaar kreeg de netbeheerder, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland voor 3 gigawatt aan aanvragen. Dat is meer dan in 2021 en komt overeen met twee keer het vermogen om alle woningen in Zuid-Holland van elektra te voorzien.

Die sterke vraag komt door bedrijven en huishoudens die door de hoge gasprijs versneld van het gas af willen, stelt Stedin-topman Koen Bogers. Maar dat levert ook problemen op. Sinds november is er op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, in de Rotterdamse haven en in heel de provincie Utrecht geen ruimte meer op het hoogspanningsnet om meer stroom te leveren. Uitbreiding van bedrijven is daardoor een stuk moeilijker geworden, geeft Stedin aan.

Bogers roept industrie en grootverbruikers op om flexibeler te worden. “Bijvoorbeeld door juist stroom te verbruiken als er veel wind of zon is. Zo kunnen we de knelpunten beperken en is de klant in staat beter te reageren op de volatiele prijzen op de energiemarkt.” De topman ziet al wel dat veel bedrijven samenwerken. “Maar bedrijven moeten ook zelf het net beter gaan benutten voordat ze zeer zware aansluitingen bij ons aanvragen. Wij blijven bouwen, maar de regio die het beste kan samenwerken om de capaciteit van het net optimaal te benutten is op termijn het meest duurzaam en kan zich economisch sterker blijven ontwikkelen.”

Eerder maakte Stedin al bekend dit jaar voor 825 miljoen euro te gaan investeren in de energietransitie. Afgelopen jaar werd nieuwe infrastructuur aangelegd waardoor de capaciteit op het net met 630 megawatt kon worden uitgebreid. Bij haast 25.000 woningen werd de gasaansluiting verwijderd. Stedin boekte een nettowinst van 44 miljoen euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.