Techfondsen onderuit op beurs Hongkong

De aandelenbeurzen in Aziƫ lieten dinsdag overwegend rode cijfers zien. Beleggers moesten het doen zonder richting uit New York want Wall Street was maandag dicht vanwege een nationale feestdag. De rentezorgen hielden verder de koersen in bedwang. Vooral de techfondsen in Hongkong moesten het daarbij ontgelden.

De Hang Seng in Hongkong ging tussentijds 1,6 procent omlaag, onder druk van flinke koersverliezen in de Chinese techsector. Zo daalde internet- en gamesbedrijf Tencent 4,6 procent en webwinkelconcern Alibaba werd 3,4 procent lager gezet. Maaltijdbezorger Meituan verloor meer dan 4 procent aan beurswaarde en online marktplaats JD.com ging bijna 8 procent onderuit.

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Nikkei-index in Tokio eindigde met een min van 0,2 procent. In Seoul won de Kospi 0,1 procent.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,2 procent in. De Australische centrale bank kwam met de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Daaruit blijkt dat de Reserve Bank of Australia verder wil gaan met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken.