Zaak YouTube bij Hooggerechtshof VS belangrijk voor toekomst tech

Het Amerikaanse Hooggerechtshof behandelt een zaak tegen videodienst YouTube die de toekomst van het internet kan bepalen. In de zaak met de naam Gonzalez versus Google wordt de vraag behandeld of YouTube, dat onderdeel is van Google, aangeklaagd kan worden omdat buitenlandse terroristen filmpjes op de videodienst plaatsten.

De zaak is aangebracht door familieleden van een Amerikaanse die bij de aanslagen in november 2015 in Parijs om het leven kwam. Die nabestaanden stellen dat YouTube verantwoordelijkheid draagt omdat die filmpjes door de dienst als suggesties aan andere gebruikers werden getoond. Daarmee zou de videodienst hebben bijgedragen aan de verspreiding van het gedachtegoed van de Islamitische Staat (IS).

Nu is het nog onmogelijk dat internetbedrijven aansprakelijk worden gehouden, dankzij een bepaling van een Amerikaanse wet. Deze bepaling met de naam Section 230, stelt dat “aanbieders of gebruikers van een interactieve computerdienst niet als uitgever van informatie” worden behandeld. Dat betekent dat sites als Reddit, Facebook en Twitter niet verantwoordelijk zijn voor berichten die gebruikers plaatsen en YouTube dat niet is voor filmpjes, maar ook niet voor commentaren op die filmpjes.

Maar YouTube raadde de filmpjes van terroristen via zijn algoritme dus wel aan andere gebruikers aan. Daarmee is de zaak nu ook al interessant voor de nieuwe zoekdiensten die Microsoft en Google op basis van kunstmatige intelligentie willen maken. De vraag is dan of zij ook verantwoordelijk zijn voor welke resultaten die zoekmachines aanbieden en uit welke bronnen ze citeren. Bij een traditionele zoekmachines heeft de gebruiker nog veel meer zeggenschap over het bronnengebruik.

Allerlei techbedrijven, maar ook bijvoorbeeld online-encyclopedie Wikipedia hebben de afgelopen tijd al gewaarschuwd tegen het uithollen van de bescherming van Section 230. Maar experts stellen ook dat zonder die bescherming bedrijven niet automatisch aansprakelijk zijn. Wel geeft het te denken dat het Hooggerechtshof voor het eerst in 27 jaar naar de interpretatie van die bepaling kijkt. Als Section 230 anders wordt geïnterpreteerd kunnen bedrijven daar zo weer tientallen jaren aan vastzitten.