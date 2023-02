Aantal gasten slaapaccommodaties bijna op niveau van voor corona

Het aantal gasten dat vorig jaar in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte, zoals hotels, bungalowparken en campings, is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het aantal buitenlandse gasten dat in hotels verbleef nam toe.

Het aantal gasten steeg vorig jaar met 40 procent op jaarbasis naar ruim 44 miljoen. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, waren dat nog iets minder dan 46 miljoen. In totaal verbleven de gasten vorig jaar ruim 127 miljoen nachten in Nederland, wat 26 procent meer is dan in 2021. Vergeleken met 2019 lag dit aantal zelfs iets hoger, met 4 procent.

De meeste mensen, ongeveer 28 miljoen, brachten de nacht door in hotels. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder en net iets minder dan het aantal hotelgasten in 2019. Op huisjesparken verbleven bijna 10 miljoen mensen, bijvoorbeeld in een bungalow of stacaravan. Verder merkt het CBS op dat het aantal overnachtingen in alle provincies toenam. In Noord-Holland was de groei het sterkst, in Zeeland het kleinst.

De stijging in het aantal gasten is met name toe te schrijven aan buitenlandse toeristen. Zo’n 16 miljoen mensen bezochten in ons land het afgelopen jaar een accommodatie waar zij konden blijven slapen. Dat is 150 procent meer dan in 2021. Hotels waren het meest in trek onder buitenlandse bezoekers.