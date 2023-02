Airbus wil dit jaar 3500 extra werknemers in Duitsland aannemen

De Europese vliegtuigbouwer Airbus is van plan dit jaar 3500 extra werknemers aan te nemen in Duitsland. Airbus had eerder al aangekondigd dit jaar duizenden extra mensen in dienst te willen omdat het bedrijf kampt met personeelstekorten waardoor de productie wordt gehinderd.

Airbus heeft door heel Duitsland fabrieken en vestigingen, waaronder een grote assemblagefaciliteit in Hamburg. Volgens personeelsdirecteur Marco Wagner van Airbus Duitsland zijn ongeveer 1900 van die nieuwe mensen nodig voor verkeersvliegtuigen, 1100 voor de defensie- en ruimtevaartactiviteiten en 500 voor de helikopterfabriek. Het gaat bijvoorbeeld om elektriciens, ingenieurs en cabine-bekleders, maar ook IT-specialisten, cyberveiligheidsmensen en ontwikkelaars van aandrijfsystemen.

Voor de grote locatie in Hamburg, waar nu circa 15.000 mensen werken, worden 1300 extra werknemers gezocht. Airbus heeft ook vestigingen in bijvoorbeeld de Beierse plaatsen Donauwörth, Manching en Ottobrunn, net als in Bremen.

Vorig jaar nam Airbus wereldwijd 13.000 extra mensen aan. Het bedrijf telt nu ongeveer 134.000 werknemers in de wereld, van wie 45.000 in Duitsland.