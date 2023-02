ASR-topman vreest voor groter woningtekort door verhuurregels

Jos Baeten, bestuursvoorzitter van verzekeringsconcern ASR, maakt zich grote zorgen over de kabinetsplannen voor het reguleren van huurwoningen in de vrije sector. “Als dit beleid wordt doorgezet dan zal er niet meer geïnvesteerd worden in huurwoningen die voor de meeste middeninkomens te betalen zijn. Het woningtekort zal alleen maar groter worden”, waarschuwt de ASR-topman tijdens een toelichting op de jaarresultaten.

Woonminister Hugo de Jonge heeft verschillende nieuwe regels bedacht die een rem moeten zetten op de huurontwikkeling. Maar volgens Baeten gaat dit op de langere termijn niet werken. Hij wijst erop dat grote institutionele beleggers zoals banken en pensioenfondsen, die miljarden in de woningmarkt investeren, tegen hogere bouwkosten en rentes oplopen. “Als je de huur niet meer mag aanpassen aan de feitelijke ontwikkelingen dan ga je niet meer investeren. Een slechte ontwikkeling”, concludeert de topman.

ASR heeft ongeveer voor 1 miljard euro, geld van pensioenklanten, geïnvesteerd in het bouwen van huurwoningen. Samen met Aegon, waarvan de verzekeringsactiviteiten worden samengevoegd met die van ASR, is de combinatie volgens Baeten een van de allergrootste verhuurders van woningen in Nederland.

Onlangs waarschuwden economen van ING ook al dat de kabinetsplannen voor het reguleren van huurwoningen waarschijnlijk een rem zetten op de nieuwbouw van woningen. Ook makelaarsvereniging NVM uitte ernstige zorgen over de plannen. Volgens de makelaars zijn ze funest voor de gehele Nederlandse woningmarkt.