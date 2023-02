Bill Gates koopt zich in bij bierbrouwer Heineken

Microsoft-oprichter Bill Gates heeft een minderheidsbelang genomen in brouwer Heineken. De bekende miljardair heeft volgens berekeningen van persbureau Bloomberg voor bijna 850 miljoen euro aandelen ingekocht bij Heineken Holding, de houdstermaatschappij van het Nederlandse bierconcern. Daarmee is zijn deelneming goed voor 3,8 procent van de stukken.

Gates kocht op persoonlijke titel een kleine 6,7 miljoen aandelen en nog eens zo’n 4,2 miljoen via filantropische organisatie Bill & Melinda Gates Foundation. Deze deals vonden vorige week plaats op dezelfde dag dat Heinekens Mexicaanse grootaandeelhouder Femsa voor miljarden euro’s aan stukken van de hand deed.

Femsa werd in 2010 een grote aandeelhouder van Heineken toen het Nederlandse concern de biertak van de Mexicanen overnam. Femsa exploiteert ook nog ongeveer 20.000 winkels en meer dan 3600 apotheken. Ook is er nog een bottelaar, genaamd Coca-Cola Femsa. Het bedrijf heeft onlangs besloten om zich uitsluitend nog op zijn digitale, retail- en bottelactiviteiten te richten en het Heineken-belang te gaan verzilveren.

Heineken zelf maakte van de gelegenheid gebruik om voor 1 miljard euro aan eigen aandelen terug te kopen. Andere beleggers, waaronder dus Gates, kochten ook stukken. Daardoor neemt de deelneming van Femsa voorlopig af van bijna 15 procent tot ruim 8 procent. Femsa heeft aangegeven het belang in een periode van twee tot drie jaar helemaal te verkopen.

Heineken is niet de enige Nederlandse onderneming waarin Gates geld steekt. Volgens Bloomberg heeft de steenrijke zakenman ook geïnvesteerd in onlinesupermarkt Picnic en heeft hij een belang van circa 1,3 procent in de aan de Amsterdamse beurs genoteerde kunstmestproducent OCI. Wat Gates precies wil met zijn deelneming in Heineken, is niet bekend. De Bill & Melinda Gates Foundation is een van de grootste filantropische organisaties ter wereld. De stichting bestaat sinds 2000, telt bijna 1800 werknemers en heeft al bijna 80 miljard dollar uitgegeven aan tal van projecten en initiatieven.