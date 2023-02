Bronnen: Italië onderzoekt Facebook-moeder om belastingontduiking

Italië doet onderzoek naar het moederbedrijf van onder meer Facebook vanwege mogelijke belastingontduiking in dat land. Aanklagers in de stad Milaan vermoeden dat Meta, dat naast Facebook ook het bedrijf achter WhatsApp en Instagram is, tussen 2015 en 2021 zo’n 870 miljoen euro aan btw-heffingen niet heeft betaald. Dit meldt het Italiaanse persbureau Ansa op basis van anonieme bronnen.

Het onderzoek zou zijn ingesteld op verzoek van Europese aanklagers. Het Openbaar Ministerie in Milaan heeft daarbij de leiding.