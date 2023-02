Kaag wil nog dit jaar richting kiezen voor de Volksbank

Minister Sigrid Kaag (Financiën) wil nog dit jaar een “richtinggevend besluit” nemen over de toekomst van de Volksbank. Eerder wilde zij daarmee wachten totdat de bank genoeg vorderingen heeft gemaakt met de twee jaar geleden ingezette koerswijziging. Maar dat kan nog wel enkele jaren duren, meldt Kaag aan de Tweede Kamer.

De minister wil naar eigen zeggen “onnodige vertraging” voorkomen en de Volksbank tijdig duidelijkheid geven over de eigen toekomst. Daar wordt het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen zelf ook bij betrokken. Er liggen nog altijd meerdere scenario’s op tafel.

Het vroegere SNS Reaal werd tien jaar geleden door de overheid van de ondergang gered. Het financiële concern was in grote problemen geraakt door aanhoudende verliezen bij het onderdeel dat zich bezighield met vastgoedfinanciering. De verzekeringstak werd enkele jaren geleden al verkocht maar het bankbedrijf is nog steeds volledig in staatshanden.