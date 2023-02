Langdurige psychische klachten houden verzuim werknemers hoog

Het aantal werknemers dat zich ziek meldt blijft hoog, melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Vooral mensen met psychische klachten die zes weken of langer ziek zijn, krikken het verzuimpercentage al een aantal jaren op.

Onder verzuim door langdurige psychische klachten vallen bijvoorbeeld stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid, een burn-out of een depressie. Mensen met psychische klachten zijn vaak een lange tijd ziek. Iemand met een burn-out ligt er gemiddeld 279 dagen uit, legt een woordvoerster van ArboNed uit.

Ruim een derde van het totale langdurig verzuim werd vorig jaar veroorzaakt door psychische klachten. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor corona, is dit gestegen met 10 procent. Voorkomen dat werknemers lang ziek blijven door psychische klachten is voor ArboNed en HumanCapitalCare dit jaar het belangrijkste aandachtspunt. De organisaties, die samen ongeveer 1 miljoen werknemers onder zich hebben, doen momenteel verder onderzoek naar psychisch verzuim.

Het totale verzuim is afgelopen maand wel iets gedaald, melden de arbodiensten. In januari was per dag gemiddeld 4,9 procent van de werknemers ziek, vergeleken met 5 procent een jaar eerder. Volgens ArboNed en HumanCapitalCare komt dit omdat minder mensen corona hadden vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel van corona is gedaald naar één op de tien, griep was de meest voorkomende reden dat werknemers zich ziek hebben gemeld. Afgelopen december was het gemiddelde aantal werknemers dat een werkdag heeft gemist ook iets hoger dan in januari.