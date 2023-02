Lidar-maker Luminar stijgt hard door deal met Mercedes-Benz

De Amerikaanse maker van lidar-sensors Luminar is woensdag fors vooruitgegaan op Wall Street. Het bedrijf breidde een bestaande deal met autofabrikant Mercedes-Benz uit. Dat Duitse bedrijf gaat de sensoren, die gebruikmaken van laser om wegen en objecten te herkennen, inzetten in veel nieuwe auto’s om die meer zelfrijdende eigenschappen te kunnen geven. Beleggers verwelkomden dat nieuws met een koerssprong van bijna 29 procent.

Mercedes-Benz maakte ook bekend meer samen te gaan werken met Google. Dat techbedrijf gaat bijvoorbeeld kaartinformatie leveren voor de toekomstige versies van het besturingssysteem voor het entertainmentsysteem van Mercedes-auto’s. Google-moeder Alphabet daalde desondanks 0,3 procent.

In algemene zin was de stemming op de Amerikaanse beurzen bedrukt. Een vroege winst veranderde in een verlies nadat de notulen van de Federal Reserve waren gepubliceerd. Daaruit bleek dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank tijdens de vorige vergadering weliswaar in grote meerderheid voor een renteverhoging met een kwart procent hadden gestemd, maar ook dat ze geloofden dat nog meerdere rentestappen nodig zijn.

Uiteindelijk sloot de Dow-Jonesindex 0,3 procent in de min op 33.045,09 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent lager op 3991,05 punten. Techbeurs Nasdaq hield nog wel een plus over en dikte uiteindelijk 0,1 procent aan op 11.507,07 punten.

Palo Alto Networks behoorde tot de sterkste stijgers in New York. Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht en verhoogde ook zijn winstprognose voor het huidige kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 12,5 procent.

Intel ging 2,3 procent omlaag. De Amerikaanse chipmaker gaat het kwartaaldividend verlagen om te zorgen dat het bedrijf voldoende kapitaal heeft in onzekere tijden. Al eerder had Intel gewaarschuwd in het eerste kwartaal verlies te gaan lijden.

Sigma Lithium ging haast 4 procent omhoog. Dinsdag won de lithiumproducent nog dik 16 procent nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat Tesla een overname van het bedrijf onderzoekt. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s.

De euro was 1,0603 dollar waard, tegen 1,0624 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent minder op 73,93 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper op 80,50 dollar per vat.