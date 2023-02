Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen heeft borstkanker

Cora van Nieuwenhuizen (59) heeft borstkanker, dat meldt de oud-minister woensdag op Twitter. Van Nieuwenhuizen is op dit moment voorzitter van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven.

Ze schrijft in een tweet dat het “stormt” in haar hoofd sinds ze woensdagochtend hoorde dat ze de diagnose borstkanker kreeg. “De strijd daartegen staat nu bij mij voorop. Al het andere komt voorlopig dus minder aan bod.” Of de ziekte betekent dat ze haar werkzaamheden als voorzitter van Energie-Nederland staakt, is niet duidelijk. Een woordvoerster van die organisatie had daar nog geen duidelijkheid over.

Van Nieuwenhuizen was vanaf oktober 2017 tot augustus 2021 minister van Infrastructuur en Waterstaat in kabinet Rutte III. Van 2010 tot en met 2014 was Van Nieuwenhuizen lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Tussen 2014 en 2017 was ze lid van het Europees Parlement.