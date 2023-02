Recordaantal Britse bedrijven gestart door vrouwen in 2022

Een recordaantal Britse bedrijven is afgelopen jaar gestart door vrouwen. Uit onderzoek van de Schotse bank en verzekeraar NatWest Group komt naar voren dat er vorig jaar 151.600 bedrijven zijn bijgekomen met een volledig vrouwelijke directie. Dit is één op de vijf nieuw opgerichte bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal Britse bedrijven dat in een jaar is opgericht door vrouwen is meer dan verdubbeld sinds 2018. Dat jaar werden ruim 56.000 bedrijven gestart door vrouwen. In 2021 zijn zo’n 145.000 nieuwe bedrijven in het Verenigd Koninkrijk opgericht door vrouwen. De grootste stijging was te zien bij meisjes en vrouwen tussen 16 en 25 jaar.

Topvrouw Alison Rose van NatWest zei tegen zakenkrant Financial Times dat vrouwelijke ondernemers willen inspelen op de moeilijke economische tijden en dat ze hun eigen weg willen inslaan.