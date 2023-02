WoningBouwersNL boos over onderzoek nieuwbouwmarkt ACM

WoningBouwersNL, brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers, spreekt “haar ongenoegen” uit over een recent onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de nieuwbouwmarkt. De toezichthouder stelde dat bouwbedrijven soms te veel macht hebben. Vooral bij middelgrote gemeenten zou dit een probleem zijn. WoningBouwersNL is het niet eens met de conclusies en wil met de ACM in gesprek.

De concurrentiewaakhond gaf aan dat een te grote marktmacht van enkele grote partijen ervoor kan zorgen dat er minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd dan mogelijk zou kunnen zijn. Kleinere bouwbedrijven die wel de capaciteit hebben om te werken komen er dan moeilijker tussen. Ook zouden grotere bouwers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van gemeenten en op de prijs.

In een brief aan de ACM benadrukt WoningBouwersNL dat haar leden juist veel frustratie en vertraging ondervinden door gebrek aan capaciteit en slagkracht bij gemeenten. Daardoor zou het soms lijken dat bouwers treuzelen, maar eigenlijk zou dat komen door de opstelling van de gemeenten. “Het zijn nog steeds de gemeenten die moeten zorgen voor de benodigde bestemmingswijziging om te kunnen bouwen, daar heeft de markt geen invloed op.”

De brancheorganisatie stelt verder dat projectontwikkelaars zich in veruit de meeste gevallen netjes aan de door de overheid gewenste afspraken houden als het gaat om bijvoorbeeld aantallen en eisen. “Er wordt gesuggereerd dat ontwikkelaars alleen maar duur bouwen, maar dat is absoluut niet het geval.”