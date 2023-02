Biden nomineert oud-topman Mastercard voor president Wereldbank

De Amerikaanse president Joe Biden nomineert Ajay Banga, voormalig topman van creditcardmaatschappij Mastercard, als de nieuwe president van de Wereldbank. Vorige week maakte de huidige Wereldbank-president David Malpass onverwachts bekend dat hij opstapt.

“Banga heeft meer dan drie decennia succesvolle, internationale bedrijven die banen creëren gebouwd en bestuurd. Hij zorgde voor investeringen in opkomende economieën en begeleide organisaties door periodes van fundamentele verandering”, zei Biden in een verklaring donderdag.

De 63-jarige Banga is momenteel vicevoorzitter bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic LP. Daarvoor was hij tien jaar topman van Mastercard. Hij had ook verschillende functies bij bankconcern Citigroup.

Een definitieve selectie genomineerden wordt pas begin mei verwacht. Hoewel andere landen ook een bestuurder kunnen nomineren, bepalen de Verenigde Staten traditiegetrouw wie de Wereldbank gaat leiden. Het land is de grootste aandeelhouder.

Malpass werd destijds aangesteld door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Hij treedt eind juni af, na meer dan vier jaar aan het roer gestaan te hebben van ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Het is niet duidelijk waarom hij voor het einde van zijn termijn van vijf jaar vertrekt. Malpass wil “nieuwe uitdagingen aangaan”, maakte de bank vorige week bekend.

Afgelopen herfst kwam hij onder vuur te liggen van het Witte Huis nadat hij had geweigerd te zeggen dat hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering steunde. Later verontschuldigde hij zich hiervoor.

De Wereldbank verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als belangrijkste doel het bestrijden van armoede. De kredieten worden onder meer gebruikt voor hervormingen van de gezondheids- en onderwijssector van landen en infrastructuurprojecten. Volgens het jaarverslag van de bank heeft de Wereldbank vorig jaar meer dan 104 miljard dollar toegezegd aan projecten over de hele wereld.