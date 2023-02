Damrak toont geen herstel, KPN omlaag na adviesverlaging

De Amsterdamse effectenbeurs liet donderdag geen herstel zien na de koersdalingen van de afgelopen dagen. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was, zonder duidelijke reden, de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 3,3 procent. Telecombedrijf KPN (min 2,5 procent ) stond onderaan na een adviesverlaging van investeringsbank Berenberg.

De stemming op de aandelenmarkten was terughoudend na een stroom van bedrijfsresultaten die gemengd werden ontvangen. Beleggers verwerkten daarnaast nog de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank verwachten dat er meer rentestappen nodig zijn om de inflatie te beteugelen. Ook viel de inflatie in de eurozone in januari iets hoger uit dan eerder gemeld.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,1 procent in de min op 755,72 punten. De MidKap eindigde 0,3 procent lager op 1013,93 punten. Frankfurt, Parijs en Londen deden het beter met winsten tot 0,6 procent.

Chipbedrijf Besi, die woensdag al ruim 10 procent omhoog schoot na de publicatie van een gunstig kwartaalrapport, kreeg er nog eens 0,7 procent bij. Branchegenoot ASMI profiteerde van een koopadvies door Citi en won 1,2 procent. Olie- en gasconcern Shell was gewild dankzij een hogere olieprijs en sloot met een plus van 1,3 procent.

DSM verloor 1,8 procent. De Europese Commissie is akkoord met de fusie van het speciaalchemiebedrijf met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich.

In de MidKap zakte Fugro 5,5 procent. De bodemonderzoeker boekte in het laatste kwartaal van 2022 meer omzet, maar zag de winst dalen. Analisten van ING noemen het ook teleurstellend dat het bedrijf opnieuw geen dividend uitkeert.

SBM Offshore werd 3 procent lager gezet. De maritiem dienstverlener meldde resultaten die in lijn waren met de eigen verwachtingen. Ook industrieel concern Aalberts (min 5 procent) opende de boeken. Het bedrijf zag de omzet en winst vorig jaar stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

AMG zag een forse openingswinst verdampen en eindigde 0,3 procent lager. De metalengroep boekte afgelopen jaar recordresultaten dankzij de goede verkopen van lithium, een belangrijk materiaal voor elektrische auto’s.

ForFarmers leverde 4,9 procent in. De omzet van het veevoerbedrijf steeg door prijsverhogingen hard, maar de hoeveelheid verkocht veevoer daalde doordat varkenshouders in Europa moeite hebben winst te maken op hun vlees. Ook Van Lanschot Kempen (min 4,5 procent) werd in de verkoop gezet. De bank meldde een lagere winst, doordat het een eenmalige last moest nemen in verband met een overname.

In Londen schoot Rolls-Royce 23 procent omhoog. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren boekte vorig jaar meer winst dan verwacht en beloofde spoedig weer dividend uit te keren.

De euro was 1,0592 dollar waard, tegenover 1,0603 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 75,41 dollar per vat. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 82,06 dollar per vat.